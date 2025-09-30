ବିରାଟଙ୍କ ଟିମ୍କୁ କିଣିବ କିଏ? RCB ହେବ ବ୍ରିକ୍ରି, ଏହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଣିବା ନେଇ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା
ନୂତନ ମାଲିକ କିଏ?
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ପୂର୍ବତନ IPL ମୁଖ୍ୟ ଲଳିତ ମୋଦି ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର IPL ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ, ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଲିକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବହିରୁ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ହଟାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ସୋଭରେନ୍ ଫଣ୍ଡ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ RCBର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମସ୍ତ IPL ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଏହି ଖବର ପରେ, ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ବିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
2025 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଉଭୟ କାରଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, RCB ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ସେମାନଙ୍କର IPL ଟ୍ରଫି ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ କରିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସର ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ ପାଳନ ସମୟରେ ଏକ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏବେ, ପୂର୍ବତନ IPL ମୁଖ୍ୟ ଲଳିତ ମୋଦି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ RCB ମାଲିକମାନେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଲମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଲିକ ଡିଆଜିଓ PLC କ୍ରେତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ମୋଦି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି:
ମୋଦୀ, ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ RCB ବିକ୍ରୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଜବ ରହିଛି। ଏହି ଗୁଜବଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା।
ତଥାପି, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମାଲିକମାନେ ଶେଷରେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ରୁ ହଟାଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ RCB ବିକ୍ରୟର ଗୁଜବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଡିଆଜିଓ PLC ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।
ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗତ ସିଜନରେ ଏହାର IPL ବିଜୟ ଏବଂ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଆଧାର, ଦଳ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା ଦଳ ସହିତ, ଏହା ଏକମାତ୍ର ଦଳ ହୋଇପାରେ ଯାହା IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ସାର୍ବଭୌମ ପାଣ୍ଠି RCB ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ।
ଆଦାନୀ କ’ଣ ଦଳକୁ କିଣିପାରିବେ?
ଏହା ସହିତ କିଛି ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ମଧ୍ୟ RCBକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର IPLରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
ସେ 2021 ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲା।
ତା’ପରେ ଟୋରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦଳକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲା। ଏବେ, ପୁଣି ଥରେ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ IPLରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳର ମାଲିକ।
ଯଦି RCB ଆଦାନୀ ପାଖକୁ ଆସେ, ତେବେ IPL ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଦୁଇ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଇପାରେ।