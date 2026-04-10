ଜମି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କି? ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଞ୍ଚାଇବାର ଉପାୟ
Income Tax Rule: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାହ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା, ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କୃଷି ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜମି ବିକ୍ରୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟ ଉପରେ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। ସଠିକ୍ ସୂଚନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଟିକସ ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମାବଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଜମି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଆୟକର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ।
କୃଷି ଜମି କର ଲାଗୁ ହୁଏ କି ନାହିଁ?
କୃଷି ଜମି କର ଲାଗୁ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଗ୍ରାମୀଣ କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆୟକର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ଜମିକୁ ‘ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପତ୍ତି’ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଏକ ଗ୍ରାମର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ଉପରେ କୌଣସି କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିପରୀତରେ, ଯଦି ଜମିଟି ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ଏହାର ବିକ୍ରୟରୁ ହେଉଥିବା ଲାଭ ଉପରେ କର ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଜମିକୁ ଗ୍ରାମୀଣ କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ କିପରି ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ?
ଆପଣଙ୍କ ଜମି କେଉଁ ବର୍ଗରେ ପଡ଼େ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଜମିଟି ୧୦ ହଜାର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପୌରପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ଏହାକୁ ‘ସହରୀ ଜମି’ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଜମିଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସୀମାରୁ ୨ ରୁ ୮ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏବେ ବି ସହରାଞ୍ଚଳ ଜମି ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜମି ବିକ୍ରୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭକୁ ‘ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ’ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା କର ଲାଗୁ କରିଥାଏ।
ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ କ’ଣ?
ଯଦି ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳ କୃଷି ଜମି କ୍ରୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତେବେ କାରବାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭକୁ ‘ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ’ (STCG) ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ। ଏହି ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆୟକର ସ୍ଲାବ୍ ହାର ଅନୁସାରେ କର ଲାଗୁ ହୁଏ।
ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି ଜମି ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିବା ପରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ‘ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ’ (LTCG) ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ୨୦% ହାରରେ କର ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ‘ସୂଚୀକରଣ’ର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
କର ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସହଜ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଉପାୟ
- ଧାରା 54B ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ: ଯଦି ଆପଣ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କୃଷି ଜମି କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଟିକସ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
- ଧାରା 54EC ଅନୁଯାୟୀ ନିବେଶ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଲାଭକୁ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି NHAI କିମ୍ବା REC ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବଣ୍ଡ। ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ, ଏବଂ ଏପରି ନିବେଶ ପାଇଁ ଲକ୍-ଇନ୍ ଅବଧି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ।
- ଧାରା 54F ଅନୁଯାୟୀ ବିକଳ୍ପ: ଯଦି ଆପଣ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପରେ ଏକ ଆବାସିକ ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ଛାଡ଼ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।