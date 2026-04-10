ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର, FDରେ ୯.୨% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ସୁଧ

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର
FD interest rates 2026: ଆଜିର ସମୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏପରି ନିବେଶ ଉପାୟ ଖୋଜନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ନାହିଁ ବରଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼େ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ହାର ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁଧ ହାରରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ୭% ରୁ ୭.୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାର୍ଷିକ ୯.୨% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାଙ୍କ FD ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ଲାଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସୁଧ ହାର ପ୍ରାୟ ୮.୩୮% ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସର୍ବାଧିକ ୯.୨% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ସଠିକ୍ ହାର ନିବେଶର ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନିବେଶ ଅବଧି ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ।
ସାଧାରଣ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଯୋଜନା ନିରାଶାଜନକ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ନିବେଶକମାନେ ୭.୮୮% ରୁ ୮.୭୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଯୋଜନା ସମସ୍ତ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି।
ନିବେଶ ଅବଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଯୋଜନା ଯଥେଷ୍ଟ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଆପଣ ଏକ ରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଏବଂ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ଶାଖାକୁ ଯାଇପାରିବେ।
ମନେରଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟ
ତେବେ କୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ୫୦ ହଜାର ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଉତ୍ସରେ ଟିକସ କାଟିବା (TDS) ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ୧୫H ଦାଖଲ କରି ଏହି ଟିକସ କାଟିବା ଏଡାଇ ପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିପକ୍ୱତା ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଅକାଳରେ FD ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।
ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶକୁ ବିବିଧ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ରଣନୀତି ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି FD ଯୋଜନା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରି। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ସହିତ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ କରିପାରିବ।