ବରିଷ୍ଠ IPS ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ବିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ (IPS) ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗାଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଓଏସଡି (Officer on Special Duty) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୟାଲ ଗାଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଗଣପିଟି (ଲିଞ୍ଚିଂ) ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବିବାଦରେ ରହିଥିଲେ।
ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଦେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବାପା ମା’ । ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୟାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାଠାରେ ଗତ ମେ ୭ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ (GRP) କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଗଣପିଟି (ମବ୍-ଲିଞ୍ଚିଂ) ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତୀବ୍ର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗାଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ନାମ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗାଙ୍ଗୱାର ପୂର୍ବରୁ ଏଡିଜି (ରେଳବାଇ) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ, କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଏହି ସଂବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC) ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଏହି ମାମଲାରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ତୁଟାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ‘ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ’ (ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା) ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହୋଇପାରେ।