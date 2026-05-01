ବ୍ରାଉନ୍ ବୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ମୋ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ..,ଜେପି ମୋର୍ଗାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ
ଜେପି ମୋର୍ଗାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ, ନ୍ୟୁୟର୍କ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା
JPMorgan Chase Controversy: JPMorgan Chaseର ଜଣେ କନିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଲୋର୍ନା ହଜାଦିନିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁୟର୍କ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ “ଜନ୍ ଡୋ” ଛଦ୍ମନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯୌନ ଅସଦାଚରଣ, ଜାତିଗତ ଭାବରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୭ ଏପ୍ରିଲରେ କୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହଜାଦିନି ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦିନେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ କଲମ ତଳେ ପକେଇଦେଇଥିଲେ ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଓଃ, ତୁମେ କଲେଜରେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳିଥିଲ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତୁମ ପରି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅସ୍ଥିର କରନ୍ତି।” ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଆହୁରି ଅନିୟମିତ ହୋଇଗଲା। ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଫି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାପ ପକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ମନା କଲେ, ଲୋର୍ନା ହଜାଦିନି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, “ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି । ଭୁଲନି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ମାଲିକ।”
ଧମକ ଏବଂ ବଳପ୍ରୟୋଗର ଅଭିଯୋଗ
ମୋକଦ୍ଦମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ହଜାଦିନି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଲିକାଣୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନରଖନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବନି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ଭାବରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ “ବ୍ରାଉନ ବୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍” ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପରିଚାଳନା “ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ” ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା।
ବଳପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ
ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ବିଶେଷ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ, ହଜାଦିନି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସେ ରୋହିପନୋଲ ନାମକ ଏକ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଅବୈଧ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡିତ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍
ଲୋର୍ନା ହାଜଦିନି ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜେ.ପି. ମୋର୍ଗାନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭରେଜଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିଭିଜନରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି। ଜେ.ପି. ମୋର୍ଗାନ୍ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାଜଦିନି ମେଡିକାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ଗ୍ଲେଜର କ୍ୟାପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟୁଡର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।