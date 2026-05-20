ମୁମ୍ବାଇ ତରଭୁଜ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା; ଫରେନ୍ସିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଲା ଚମକାଇଦେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ
Mumbai News In Hindi : ମୁମ୍ବାଇର ପାୟଧୁନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡୋକାଡିଆ ପରିବାରର ୪ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ସାର୍ ଜେ.ଜେ. ହସ୍ପିଟାଲର ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଚାରିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜିଙ୍କ ଫସଫାଇଡ (Zinc Phosphide) ବିଷ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଘରୁ ମିଳିଥିବା ତରଭୁଜରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଙ୍କ ଫସଫାଇଡ୍ର ଅଂଶ ମିଳିଛି।
ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ତଦନ୍ତ:
ବିଷାକ୍ତ ଲୁଣର ଆଶଙ୍କା: ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ତରଭୁଜ ଉପରେ ବିଷ ମିଶା ଲୁଣ ଲଗାଯାଇଥିଲା।
FSL ଯାଞ୍ଚ: ଘରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଲୁଣର ନମୁନାକୁ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ (FSL) କୁ ପଠାଯାଇଛି।
ବିଷର ଉତ୍ସ ସନ୍ଧାନ: ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜିଙ୍କ ଫସଫାଇଡ୍ର ଚିହ୍ନ ମିଳିନଥିବାରୁ, ଏହି ବିଷ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବେ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି।