ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଫିଟିବ ଏହି ୪ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ, ମାନ-ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳିବ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଏବଂ ସଫଳତା

ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଉଦୟ ଏହି ୪ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ । ସୁଯୋଗ କରିବ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ।

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ମାସ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଭଳି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି କିମ୍ବା ଗୋଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ନିଜର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ରାଶି ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

ବୃଷ – ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଶାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବ। କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ।

କର୍କଟ- ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗୋଚର କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କମିବ। ଏହି ମାସରେ କରାଯାଇଥିବା କାରବାର ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ମିଳିବ ।

ସିଂହ- ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର କର୍ତ୍ତା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମାନସିକ ଖୁସି ହେବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।

ଧନୁ- ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ମାସରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

