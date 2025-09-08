September Grahan 2025: 15 ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ, ଏହି ରାଶି ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବିପଦ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ । ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, 15 ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାଦ୍ବାରା କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କଳାର ବାଦଲ ଖେଳିଯିବ ।

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ । ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ,  21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, 15 ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ ଦ୍ବାରା କିଛି ରାଶିଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବୃଷ – 15 ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ  ସେମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାୟାବୀ ଗ୍ରହ ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘର ଉପରେ ରହିଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇପାରେ। ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

ସିଂହ – ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଦେଇପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷତି ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

କର୍କଟ – ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆଗାମୀ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣରେ ପକାଇପାରେ। ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।

ମିଥୁନ – ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରେ। ମାଆଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ନିଜ ଜିଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । କାମର ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ। ବଜାରରେ ଟଙ୍କା ଫସି ରହିପାରେ। ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ।

ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରାତି ୧୧ଟାରୁ ରାତି ୩:୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଶି ଉପରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗତି କରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଆସେ।

