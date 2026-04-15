ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମୋଦୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତର ବଡ଼ ଭୂମିକା!
ଆମେରିକୀୟ ଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋରଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା -ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା
US-Iran War : ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭାରତର ଦବଦବା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ କଲ ହୋଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର ଏହି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ (Strait of Hormuz) କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍’। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ପରିବହନ ମାର୍ଗ। ଯଦି ଏହି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସହ ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଖୋଲା ରହିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତର ପକ୍ଷ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହେଁ। ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭୂମିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା?
ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆସେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଭାରତୀୟ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହି ଆଲୋଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ଆଜିର ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତର ମତାମତ ବିନା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧୁରା। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ଗତିପଥ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।