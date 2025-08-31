ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ୍ ‘ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା’ର ବର୍ଷା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁଁ ୩୮ ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ
ପରିତ୍ର ରିସ୍ତାରେ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଏକାଧିକ ସିରିଏଲରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜର ଯାଦୁ ।
ମୁମ୍ବାଇ: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ୍ ପବିତ୍ର ରିସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ମରାଠେଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ।
ମୀରା ରୋଡସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ମାତ୍ର ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ।
ପ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଖବର ମୁତାବକ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ସେ ସୁସ୍ଥା ହୋଇ ଆସୁଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁଣିଥରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଜି’ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲା । ଶୋ’ରେ ପ୍ରିୟା ନେଗେଟିଭ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସିଏଲରେ ପ୍ରିୟା ବର୍ଷା ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରିୟା ତ୍ରନ, ବଡେ ଅଚ୍ଛେ ଲଗତେହୋ, କମେଡି ସର୍କର କେ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଭାଗେ ରେ ମନ୍, ସାଥ ନିଭାନା ସାଥୀଆ ଇତ୍ୟାଦି ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।