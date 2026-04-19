ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଉପରେ ଲାଗିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ସହ ଅଛି କନେକ୍ସନ!
ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କାନାଡା କ୍ରିକେଟ ଟିମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ବାଜୱାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସହଯୋଗରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବାଜୱାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଟିମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଇଥିଲା।
ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଲପ୍ରୀତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଏହି ମାମଲା ଟି-୨୦ ୱର୍ଲ୍ଡ କପ ୨୦୨୬ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଯାହାର ଆୟୋଜନ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କରିଥିଲେ।