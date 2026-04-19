ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଉପରେ ଲାଗିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ସହ ଅଛି କନେକ୍ସନ!

ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କାନାଡା କ୍ରିକେଟ ଟିମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ବାଜୱାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସହଯୋଗରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବାଜୱାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଟିମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଇଥିଲା।

ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଲପ୍ରୀତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଏହି ମାମଲା ଟି-୨୦ ୱର୍ଲ୍ଡ କପ ୨୦୨୬ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଯାହାର ଆୟୋଜନ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କରିଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ବାଜୱାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ୱର୍ଲ୍ଡ କପ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୩ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

୧୭ ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କାନାଡିଆନ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଙ୍ଗ କର୍ପୋରେସନ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ବାଜୱାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାପ ପକାଉଥିଲା।

ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ବାଜୱାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରାଯାଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ କାନାଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏକ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ବିଜୟ ପରେ, କିଛି ଖେଳାଳି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଜୱାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେହି ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରୁ ନିଜକୁ ଓହରି ନେଇଥିଲେ।

ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି:

ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖେଳାଳି ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ବାଜୱାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରାଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ଟରଙ୍କ ନାମରେ ଧମକ ମିଳିଥିଲା।

ଏହାର ଫଳରେ ଟିମ୍‌ର ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହିପରି, ବାଜୱାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି।

ଟି-୨୦ ୱର୍ଲ୍ଡ କପ ୨୦୨୬ରେ ୧୭ ଫେବୃଆରୀରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବଲ୍ ପକାଯାଇଥିବାରୁ ICC ର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ୟୁନିଟ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଖୁରମ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଜୱାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଛି।

ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ବାଜୱା ପଞ୍ଜାବର ବଟାଲାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ କାନାଡା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ।

