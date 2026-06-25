ଜୁନ୍ ୨୬ରୁ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ EPFO ସେବା, ନୂଆ କ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେନି ଉପଭୋକ୍ତା
ଇପିଏଫ୍ଓ (EPFO) ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨୬, ୨୦୨୬ ରାତି ୧୨ଟାରୁ ଜୁନ୍ ୨୮, ୨୦୨୬ ରାତି ୧୧ଟା ୫୯ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନେକ ସେବା ମିଳିବ ନାହିଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିଏଫ୍ ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫ୍ଓ (EPFO) ନିଜର ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବୈଷୟିକ କାମ କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨୬ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୮, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିବ। EPFO ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ଅପ୍ଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପିଏଫ୍ (PF) ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଆଡଭାନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗୁଆ ନିଜର କାମ ସାରିନେବା ଉଚିତ। EPFOର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖ ରାତି ୧୨ଟାରୁ ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନେକ ସେବା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଲୋକେ କୌଣସି ନୂଆ କ୍ଲେମ୍ (Claim) କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କ୍ଲେମ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ:
-
ନୂଆ କ୍ଲେମ୍ (ଟଙ୍କା ଉଠାଣ) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସେବା ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିବ।
-
କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ (ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା) ସେବା ସାମୟିକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ।
-
ଏହି ବୈଷୟିକ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେବା ପୁଣି ଚାଲୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ।
EPFO ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସାମୟିକ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସେବା ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ସେସ କରାଯିବ।
ବିକଳ୍ପ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କଣ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ (EPFO) ନିଜର ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବୈଷୟିକ କାମ (Technical Upgrades) କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ଜୁନ୍ ୨୬ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୮, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇପିଏଫ୍ଓ (EPFO) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ (ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା) ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଓ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଅପ୍ଗ୍ରେଡେସନ୍ କାମ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପିଏଫ୍ (PF) ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା, ଆଡଭାନ୍ସ ନେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ। EPFO ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨୬, ୨୦୨୬ ରାତି ୧୨:୦୦ ଟାରୁ ଜୁନ୍ ୨୮, ୨୦୨୬ ରାତି ୧୧:୫୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଅନେକ ସେବା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଦସ୍ୟମାନେ କୌଣସି ନୂଆ କ୍ଲେମ୍ (Claim) ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେବାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ପୋର୍ଟାଲ୍ (ୱେବସାଇଟ୍) ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ, ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହଜ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ଓ (EPFO) ଉମଙ୍ଗ (UMANG) ଆପ୍, ଏସଏମଏସ (SMS), ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ (WhatsApp) ଏବଂ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜର ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ, ପାସବୁକ୍ ଏବଂ କ୍ଲେମ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା, ନିଜର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ EPFOର ମିସ୍ଡ କଲ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଏସଏମଏସ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ର ଜରୁରୀ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଅଛି, ସେମାନେ ଜୁନ୍ ୨୫, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଆବେଦନ ଜମା କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପ୍ଗ୍ରେଡ୍ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଳମ୍ବରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। EPFO ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି। ସଂଗଠନର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ଏହି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପ୍ଗ୍ରେଡ୍ ହେବା ପରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହେବ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଅନଲାଇନ୍ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ।