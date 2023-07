(Video) ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କେନାଲକୁ ଖସିଲା ବସ: ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୫ ଜଣ ଆହତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଗଲା ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା ସବୁ ଖୁସି । ଏଥିସହିତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ୭ ବର୍ଷର ବାଳକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୧୫ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପ୍ରକାସମ ଜିଲ୍ଲାର ଦର୍ଶି ନିକଟରେ ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ୭ ବର୍ଷର ବାଳକ ସହିତ ୭ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ୧୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବସଟି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ସାଗର କେନାଲ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ବସଟିରେ ୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପୋଡିଲିରୁ କାକିନାଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ । ମାତ୍ର ଅଧାବାଟରେ ଘଟିଯାଇଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ।

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ମୃତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ବୟସ ୬୫, ୬୦, ୪୮, ୫୮, ୬୫, ୩୫ ଓ ୬ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଏହି ବସଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମଠାରୁ ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯିବାରୁ ଏତେବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଆଗକୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

#WATCH | Andhra Pradesh: Seven dead, several injured after a bus plunged into Sagar canal in Prakasam district. Rescue operation underway. pic.twitter.com/64Ptd1aomc

— ANI (@ANI) July 11, 2023