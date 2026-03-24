ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ‘ଅଫଲାଇନ୍’ ହୋଇଯିବେ ଅନେକ ଦେଶ, ଇରାନର ଏହି ଧମକ ପରେ ଭୟରେ ଥରିଲେଣି ସମସ୍ତେ!
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ହମଲା କରିବ ଇରାନ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଲାଲ ସାଗର ତଳେ ବିଛାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି।
ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଯଦିଓ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
କାହିଁକି ବିପଦ ଅଛି:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଲାଲ ସାଗର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଏହି କେବୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଏଇ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଗୁଗୁଲ୍ ଏବଂ ଆମାଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏଆଇ ହବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଯଦି ଏହି କେବୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇପାରେ। ମେଟାର ଠିକାଦାରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରୁ ଓହରି ସାରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ:
ଫାଇବର-ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ଲୋହିତ ସାଗର ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା କରେ।
ଏହି କେବୁଲଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସଂଯୋଗ ଆର୍ଥିକ କାରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିଡିଓ କଲ୍, ଇମେଲ୍ ଏବଂ AI କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଉଦୀୟମାନ AI ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ କି:
ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିବ। ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏହି କେବୁଲଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତି ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି କ୍ଷତି ବ୍ୟାପକ ହୁଏ ଏବଂ ମରାମତି ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହା ଅନଲାଇନ୍ କାରବାରଠାରୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।