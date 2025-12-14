(VIDEO)ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଚିତ୍କାର, ଶୁଭୁଛି ଖାଲି ଠୋ..ଠା; ସିଡନୀ ବୋଣ୍ଡି ବିଚରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, 10 ମୃତ
ସିଡନୀ ବୋଣ୍ଡି ବିଚରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି ଭୟଙର୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲେଆ: ସିଡନୀର ବୋଣ୍ଡି ବିଚରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ କଲେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ 10 ମୃତ ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସେପଟେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ବେଳର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ । । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ CPR ଦିଆଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଛି।
ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଡନୀରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ମୃତ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ନାଭିଦ ଆକ୍ରମ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି।
ଯିହୂଦୀ ପର୍ବ ହନୁକା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ
ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ ପୋଲିସ ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ଏକ “ଘଟଣା” ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯାନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ, କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦୁଇଜଣ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଅତି କମରେ ଏକ ଡଜନରୁ ୫୦ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବିଚ୍ରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପୋଲିସ ସାଇରନ୍ ବାଜିଥିଲା। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ହାନୁକା (ଯିହୂଦୀ ଛୁଟି) ପାଳନ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବଣ୍ଡିର ଚାବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ “ଚାଲୁକା ବାୟ ଦି ସି” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିଲା।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, “ବଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ। ପୋଲିସ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।”