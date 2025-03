(video)ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ଭାଙ୍ଗିଲା ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଲମ୍ୱା ନଦୀ ପୋଲ

ମିଆଁମାର: ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ଭ। ତାସ ଭର ଭୁଶୁଡିବା ପରି ଭୁଶୁଡି ପଡିଲା ବଡ଼ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ। ଚାରିଆଡ଼ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ଭର ଭିତରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ରର ସୁନାମି ମାଡି ଆସୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏକ ବଡ଼ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି।

ଜୀବନ ବିକଳରେ ଯିଏ ଜୁଆଡେ ପାରୁଛି ଦୌଡୁଛି। ଚାରିଆଡ଼ ଧୂଆଁ ମୟ ହୋଇଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ଘାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ମିଆଁମାରରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ବାପା ପାଖରୁ ପୁଅକୁ ଆଉ ଭାଇ ପାଖରୁ ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛ଼ଡ଼ାଇ ନେଇଛି।

ଚାରି ଆଡ଼େ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯିଏ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି ତା ଦେହ ଶିତେଇ ଉଠୁଛି। କାରଣ ମିଆଁମାରରେ ଏକାଥରେ ୨ ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏବେସୁଦ୍ଧା ୨୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ ମିଆଁମାରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ, ଚୀନ୍, ଲାଓସ୍ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

M7.7 #Earthquake hits #MYANMAR

Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.

