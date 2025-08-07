ରାତିକୁ ୬ ହଜାର, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍‌ରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍‌, ଅଡିଓ କ୍ଲିପ ଭାଇରାଲ ପରେ ଆକ୍ସନ

ଜୋୟା ନଗରର ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍‌ରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ।

By Rojalin Mishra

ଗୌହାଟି: ଆସାମର ଗୌହାଟିର ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍‌ରେ ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା ଆଦାୟ।

ଗୌହାଟି ସହରର ଜୋୟା ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍‌ରେ ଚାଲିଥିବା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ରାକେଟ୍‌ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି।

ଏହି ମାମଲାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏହି ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜଣା ନାହିଁ ବୟସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ…

ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ଛାତିଥରା ଘଟଣା, ପ୍ରସବ…

ପୂର୍ବ ଗୌହାଟି ଡିସିପି ମୃଣାଳ ଡେକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଦିସପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

ଅଭିଯୋଗରେ, ଜୋୟା ନଗରର ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍‌ରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।

ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।

ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ବାପ୍ତି ହଜାରିକା, ଜୋନାଲି ଚୌଖମ, ରିତୁମୋନି ଗୋହାଇନ ରାଭା ଏବଂ ରିଆ ଦାସ।

ବାପ୍ତି ହଜାରିକା ଏହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ମାଲିକ। ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଗତ ଆଠ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା।

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ରାକେଟ ଅତିଥି ଗୃହ ବ୍ୟତୀତ ସହରର କିଛି ହୋଟେଲରେ ଏହି ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା।

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପଚରାଉଚରାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ଗୃହ କିମ୍ବା ହୋଟେଲକୁ ଡକାଉଥିଲେ।

ପୋଲିସ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣାର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଏକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ୨୦ ରୁ ୨୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୌହାଟିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଏହି କାମ ପାଇଁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୮୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସେହି ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡିସିପି ମୃଣାଳ ଡେକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅତିଥି ଗୃହର ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଭଲଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏହି ରାକେଟ୍‌ରେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଜଣା ନାହିଁ ବୟସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ…

ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ଛାତିଥରା ଘଟଣା, ପ୍ରସବ…

IND vs AUS: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖାତା…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘା’ରେ ଲୁଣ ଛିଟା ମାରିଲା…

1 of 25,940