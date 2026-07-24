ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ; ୨ ଉଦ୍ଧାର, ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ

ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତା ମହଳା ରାଜଧାନୀରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଲର ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମସାଜ ପାର୍ଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବେପାର। ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଡାକି ଦେହ ବେପାର କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିଲା ଏପରି କାମ। ଆଜି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ୨ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ପାର୍ଲର ମାଲିକ ଓ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।

ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତା ମହଳା ରାଜଧାନୀରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଲର ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲରେ ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା।

ହୋଟେଲରେ ଚାକିରି ଦେବ କଣ ତାଙ୍କୁ ମସାଜ ପାର୍ଲରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେହ ବେପାର କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ବାଦ୍ଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମହିଳା ଜଣକ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରା ଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଧମକଚମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ବେଳେ ଜବରଦସ୍ତି ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖି ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ଦର୍ପଦଳନ’ ଆଗରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ…

୩୦ ମିନିଟ୍ ‘ଜମୁନା’ ସହ ଲଢ଼ିଲା ଯୁବ ଚାଷୀ:…

କୌଶଳ କରି ମହିଳା ଜଣକ ଖସିି ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼ାଉ କରି ସେଠାରୁ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା।

ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଜବରଦସ୍ତି ରଖାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ପାର୍ଲର ମାଲିକ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି।

କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପୂରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କେତେଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ଏହି ଆପତ୍ତିଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା? ଏହି କାମରେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

‘ଦର୍ପଦଳନ’ ଆଗରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ…

୩୦ ମିନିଟ୍ ‘ଜମୁନା’ ସହ ଲଢ଼ିଲା ଯୁବ ଚାଷୀ:…

କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂହ…

Instagramରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ…

1 of 15,384