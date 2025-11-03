Shafali Verma: ଭଙ୍ଗା ବ୍ୟାଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ବାପା କାଟିଦେଲେ କେଶ; ହେଲେ ଏବେ ସେ ଜିତାଇଲେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍…

କିଏ ସେ ସେଫାଳି ବର୍ମା? ଯିଏ ଭହ୍ଗା ବ୍ୟାଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଆଜି ଭାରତକୁ ଜିତାଇଲେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍...

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ଖେଳାଳି ଶଫାଳି ବର୍ମା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ କେବଳ 87 ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ନଥିଲେ, ବରଂ ବଲ ସହିତ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମ୍ୟାଚର ଗତି ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡ୍ ପଫର୍ମାନ୍ସ ଭାରତର ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା, ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଶଫାଳିଙ୍କ ସଫଳତା ଏକ ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଠାରୁ କମ୍ ମନେ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଶଫାଲି ବର୍ମା କିପରି ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ହେଲେ?

ଶେଫାଲିଙ୍କ ଜନ୍ମ ହରିୟାଣାର ରୋହତକର ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ସେ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶୀଲାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରିକେଟର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରି ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ସଞ୍ଜୀବ ବର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏକ ଛୋଟ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିବା ସଞ୍ଜୀବ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିନଥିଲେ। ସେ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇ ଶେଫାଲି ପାଇଁ ଏକ କ୍ରିକେଟ କିଟ୍ କିଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ।

ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ

ଶେଫାଲି ବର୍ମା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଛିଣ୍ଡିଯାଉଥିଲା, ବ୍ୟାଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଫାଲି କେବେ ନୂତନ କିଟ୍ ମାଗି ନଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଣା ଉପକରଣ ସଜାଡି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରୋହତକର ଝିଅମାନେ କ୍ରିକେଟରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶେଫାଲିଙ୍କ କେଶ ଛୋଟ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ଦଳରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିନା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଆଜି ସେହି ଛୋଟ ଝିଅଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । କେବଳ ଟ୍ରଫି ଜିତି ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ମ୍ୟାଚକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେଇଥିଲେ ।

ହଠାତ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଆରମ୍ଭରେ, ଶେଫାଲି ବର୍ମା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଶେଫାଲି ବର୍ମା ଏହି ସୁଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ।

