ସଂସଦ ଘେରାଉ ଓ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର୍ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (ସିଜେପି)ର ଆହ୍ୱାନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେନେଇ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିଟ୍ (NEET) ପରୀକ୍ଷାରେ କଥିତ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି।
ସଂସଦର ବର୍ଷାକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ସୋମବାର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ‘ଚଲୋ ସଂସଦ’ ପଦଯାତ୍ରାର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସମର୍ଥକ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।