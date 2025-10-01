କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଆକ୍ଟର ହେଲେ ଶାହାରୁଖ୍; ପଛରେ ରହିଗଲେ ହଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଡମ୍
ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶାହାରୁଖ । ହେଲେ ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଆକ୍ଟର । ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ପାର ।
ମୁମ୍ବାଇ: ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଚାର୍ମ ଏବଂ ଷ୍ଟାରଡମ କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ସେ ଅନେକ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟିର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଭିନେତା ହୋଇ ଆଉ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ହଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏବଂ ଏବେ, ବଲିଉଡର ବାଦଶାହା ଶାହରୁଖ ଖାନ ₹12,490 କୋଟିର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବେ କୋଟିପତି
ଶହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେ 59 ବର୍ଷ ବୟସର ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟାନ ଖାନଙ୍କ ଧାରାବାହିକ ବା ସିରିଜ୍ “ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ” ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଲେଟୱର୍ଥ ମାମଲାରେ ଟେଲର ସ୍ୱିଫ୍ଟ, ଆର୍ନୋଲ୍ଡ,, ଜେରି ସେନଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ସେଲେନେ ଗୋମେଜଙ୍କ ପରି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସମେତ ହଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅଭିନେତା ଯିଏ ବିଲିୟନାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଶାହରୁଖ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପରେ, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁହି ଚାୱଲା ₹7,790 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ₹2,160 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
କରଣ ଜୋହର ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ କରଣ ଜୋହର ମଧ୍ୟ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ₹1,630 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ କରଣ ଜୋହର ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ 1,880 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।