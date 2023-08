(video)ଜବାନରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଙ୍କ ୫ ଅବତାର, ମୋସନ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ପରେ ଅବତାର ପଛର ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢିଲା ଉତ୍କଣ୍ଠା

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ ଅର୍ଥାତ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ପୁଣି ନିଜର ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ଜବାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉକ୍ରଣ୍ଠା ବଢିଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ତରର ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ ଜବାନକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ,ଏଥିରେ ଶାହରୁଖ କେତେ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏବେ ନିଜେ ଶାହରୁଖ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ଶାହରୁଖ ଫିଲ୍ମର ଏକ ମୋସନ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଲୁକ୍ ନଜର ଆସୁଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢିିଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରତି ଲୁକ୍ ପଛରେ କାହାଣୀ କ’ଣ ରହିଛି ।

ଫିଲ୍ମ ଜବାନରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୁକକୁ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ରେମରେ ଆଣି ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ଆଜି ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଶାହରୁଖ ୫ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅବତାରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରି ଶାହରୁଖ ଏକ ଦମଦାର କ୍ୟାପସନ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ये तो शुरुआत है…. The Many Faces of Justice… ये तीर

है… अभी ढाल बाक़ी है.. . ये अंत है अभी काल बाक़ी है …ये पूछता है ख़ुद से कुछ….अभी जवाब बाक़ी है…#Jawan releasing worldwide on 7th September 2023, in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/NSZdZtSHoe

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 25, 2023