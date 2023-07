ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାହିନ ଆଫ୍ରୀଦ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ଟି-୨୦ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ନଟିଂହାମଶାୟର୍ ପାଇଁ ଖେଳି ପ୍ରଥମ ଉଭରରେ ୪ ଟି ଉଇକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଆଫ୍ରୀଦ ଏପରି ବିରଳ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଶାହୀନ ଏହି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଶାହୀନଙ୍କ ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟିମ୍‌କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

୩୦ ଜୁନ୍‌ରେ ନଟିଂହାମଶାୟର୍ ଏବଂ ୱାର୍କୀସାୟାର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଟବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟସ୍ ହରାଇବା ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଚୟନ କରି ନଟିଂହାମଶାୟର୍ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୬୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟମ୍ ମୋର୍ସ୍ ଦଳକୁ ଏହି ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ୪୨ ବଲ୍‌ରେ ୭୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ହସନ ଅଲି ନ୍ୟୁୟର୍କସାୟାର ପାଇଁ ୨୫ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ସର୍ବାଧିକ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

