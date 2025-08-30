ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଖେଳାଳି, ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ କଲେ କମାଲ

ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ପଛୁଆ ହୋଇଗଲେ ବୁମରାହ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ରାଇ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୩୯ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇନିଂସ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାଦ୍ରନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଆଫ୍ରିଦି ବୁମରାହଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲେ: ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଚାରି ଓଭରରେ ୨୧ ରନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାଦ୍ରନ୍ ଏବଂ ମୁଜିବ୍ ଉର ରହମାନଙ୍କ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବା ମାମଲାରେ ଭାରତର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ନାମରେ ୩୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅଛି। ବୁମରାହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ମୋଟ ୩୧୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ଶାହିନ ଏତିକି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି: ପାକିସ୍ତାନୀ ଟି-୨୦ ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଲିଗରେ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୨୫ଟି ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୩୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ୧୯ ରନ ଦେଇ ୬ ୱିକେଟ୍ ନେବା। ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୮୨ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ହାରିସ୍‌ ରୌଫ୍‌ ଏବଂ ଶାହିନ୍‌ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୪୩ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା।

ରସିଦ ଖାନ ଶେଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ସେ ୧୬ ବଲ୍‌ରେ ୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସଲମାନ୍ ଅଲି ଆଗା ସର୍ବାଧିକ ୫୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।

