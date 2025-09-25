Asia cup; ଗାଲୁଆଙ୍କ ମୁହାଁତୋଡ଼, ଫାଇନାଲରେ ନପହଞ୍ଚି ସାହିନ୍ ଆଫ୍ରିଦଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ, ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲରେ ଦେଖିନେବୁ

Asia cup; ଗାଲୁଆଙ୍କ ମୁହାଁତୋଡ଼, ଫାଇନାଲରେ ନପହଞ୍ଚି ସାହିନ୍ ଆଫ୍ରିଦଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ, ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲରେ ଦେଖିନେବୁ
ଭାଙ୍ଗୁନି ପାକିସ୍ତାନର ଅହଂକାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୁଇଥର ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ 7 ୱିକେଟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 6 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନର ଅହଂକାର ଅତୁଟ ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ।
କିନ୍ତୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଭାରତ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଭାରତକୁ ଧମକ
ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରେ, ସେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶାହିନ କହିଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ।
ଯଦି ସେମାନେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଆମେ ଫାଇନାଲ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବୁ। ଶାହିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବରେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନାହିଁ କାରଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ହାରୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ।
ଏସିଆ କପର ସୁପର 4 ରାଉଣ୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହାର ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି, ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ। ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ଫାଇନାଲରେ ତାହାର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ, ଯାହା ଜିତିବା ଫାଇନାଲକୁ ଟିକେଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।