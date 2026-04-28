ଲଜକୁ ଡାକିନେଇ ରଖୁଥିଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଚୁପରେ କରୁଥିଲେ ଭିଡିଓ ରେକଡିଂ
ମୁମ୍ବାଇ: ଆପଣ ପ୍ରେମିକ ଦେଖିଥିବେ । ହେଲେ ୪୨୦ ଲଭରଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କ କରୁଥିଲା ରୋମାନ୍ସ । ଖାଲି ରୋମାନ୍ସ ନୁହେଁ, ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ରେକଡିଂ କରି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲା । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛି ।
ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ; କୋହ୍ଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହାତକଣଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସାହିଦ ସମୀର ସନାଦୀ(୨୨) ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ୧୮ରୁ ୨୨ ବର୍ଷର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା । ସେ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲା । ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହେବା ପରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମନ କିଣୁଥିଲା ।
ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲା । ଆଉ ତା’ପରେ ନିଜକୁ ସାହିଦଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପି ଦେଉଥିଲେ ଯୁବତୀ । ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଲଜକୁ ନେଇ ରଖୁଥିଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ । କୌଶଳ କରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ରେକଡିଂ କରୁଥିଲା ।
ପ୍ରେମରେ କିଛି ଉବୁଟୁବୁ ହେବା ପରେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ସାହିଦ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା ବ୍ଲାକମେଲିଂ । ଏପରିକି ରେକଡିଂ କରିଥିବା ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା । କେତେକ ପୀଡ଼ିତା ଲୋକ ଲଜ୍ଜ୍ୟା ଭୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
ବ୍ଲକମେଲିଂ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସାହିଦ । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଜଣେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ପୀଡ଼ିତା ଏନେଇ ରାଜାରାମପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସାହିଦ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ । ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସାହିଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।