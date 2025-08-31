ଛାତି ଥରିଯିବ…ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ମାଆକୁ ମାରିଲା, ଏସିଡ୍ ପକାଇ ଶରୀରକୁ ଜାଳିଦେଲା
ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ମାଆକୁ ହତ୍ୟା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଶାହଜାହାନପୁରରେ ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ।
ମୃତକଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପାଙ୍କ ନାମ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ (ଅପରାଧୀ)ଙ୍କ ନାମ ରାକେଶ କୁମାର । ଝିଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ୨୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ ରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ।
୨୭ ଜୁଲାଇ ରାତିରେ ପୁଷ୍ପା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଶୋଇଥିବା ମାଆଙ୍କୁ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୁଷ୍ପା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ମୃତ ମାଆଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଡିଏମ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଘଟିଥିଲା।
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ରାମବେତି । ସେ ହରଦୋଇର ମାଝିଲା ଅଞ୍ଚଳର କାଣ୍ଡ୍ରା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ।
ମାଆ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ- ସେହି ସମୟରେ, ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅ ପୁଷ୍ପା ପିଡବ୍ଲୁଡି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାକେଶ କୁମାରଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରାକେଶ କୁମାର ଏବଂ ପୁଷ୍ପା ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପାର ମାଆ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମବେତି ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କଲେ, କାରଣ ରାକେଶ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ।
ମାଆ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପୁଷ୍ପା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ରାମବେତିଙ୍କ ପୁଅ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ୨୯ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ ରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା। ପିଡବ୍ଲୁଡି ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାକେଶ କୁମାର ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଶାହଜାହାନପୁରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲେ ।