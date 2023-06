ଶାହାରୁଖଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ପଚାରିଲେ ‘ଧୂମପାନ ଛାଡିଦେଇଛନ୍ତି’? ଚତୁର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚୁପ୍ କରାଇଦେଲେ କିଙ୍ଗ ଖାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର କିଙ୍ଗଖାନ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆଜି ଟ୍ୱିଟରରେ ‘ASK SRK’ ସେସନ ରଖିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୋକିଙ୍ଗ ଛାଡିଦେଇଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏକ କୌତୁହଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି ।

‘ ASK SRK’ ସେସନରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ ଧୂମପାନ ଛାଡିଛନ୍ତି କି? #AskSRK … “। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି … ମୁଁ ନିଜେ କର୍କଟ ଷ୍ଟିକର ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି … ଅଭିନେତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି- “ ଘଟଣା କେବେ କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ।”

ବାସ୍ତବରେ, ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶାହାରୁଖ ତାଙ୍କର ଧୂମପାନ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଶୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛି। ଏହି ସଂପର୍କରେ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଉନାହିଁ। ମୋଟ ଉପରେ ମୁଁ ତିରିଶ କପ୍ ବ୍ଲାକ କଫି ପିଉଛି ଏବଂ ମୋର ଛଅଟି ପ୍ୟାକ୍ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ, ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ, ମୁଁ ଯେତେ କମ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ମୋର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ।

Yes he lied, surrounded by a thick plume of smoke from his cancer stick!!! https://t.co/GmKlXV296K

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 12, 2023