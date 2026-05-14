ଶକିବୁଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ; ହତ୍ୟା ମାମଲାରୁ ନାଁ କାଟିବାକୁ ମଗା ଯାଉଛି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟର ଶକିବୁଲ ହସନ ଆଜି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟିବାକୁ ମଗା ଯାଉଛି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା। ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶକିବୁଲ୍ ହସନ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଶକିବୁଲ ହସନ କହିଛନ୍ତି; ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟସ୍ତତା କରୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାମଲାରୁ ନାଁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିିଁ କି ଜାଣିନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେହି ମାମଲାରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରିବି ନାହିଁ। ପୋଲିସର ବିନା ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ନାଁ ହଟାଇବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଶକିବୁଲ ହସନ କହିଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ନେଇ ଶକିବୁଲ ହସନ କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏହାଛଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଦରକାର।
ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶକିବୁଲ ହସନ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଶକିବୁଲ ହସନଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ଗିରଫ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶକିବୁଲ ହସନ ବିଦେଶ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ବଦଳିଛି। ତେଣୁ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ବାଂଲାଦେଶର ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ଶକିବୁଲ ହସନ ୨୦୨୪ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ। ତାପରଠାରୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନିକିଆ ଓ ଟି-୨୦ରୁ ଅବସର ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସତରେ କଣ ଶକିବୁଲ ହସନ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବେ?