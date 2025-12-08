ସନ୍ୟାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସାକିବ ଅଲ୍ ହାସନ, ଖେଳିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିରିଜ୍, ଏହାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନେବେ ଅବସର
Shakib Al Hasan: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସାକିବ ଅଲ ହାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁନରାଗମନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସାକିବ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ବାଂଲାଦେଶ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ହଠାତ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କାନପୁରରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ସିରିଜ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ।
ସାକିବ ପୂର୍ବରୁ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଦଳରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ସରକାର ପତନ ହେବା ପରେ ସେ ମେ ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି। ସାକିବ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।
ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିରିଜ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।ଏହି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ବିଦାୟୀ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ‘ବିୟର୍ଡ ବିଫୋର ୱିକେଟ୍’ ପଡକାଷ୍ଟରେ ସାକିବ୍ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇନାହିଁ।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୋର ଯୋଜନା ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଯିବା, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ଯେଉଁଥିରେ ODI, ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ T20 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଅବସର ନେବା। ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସିରିଜରେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇପାରିବି।
ଏହା T20 ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ODI ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ ଅବା ଟେଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ODI ଏବଂ T20 ହେଉ । ଏହା ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଘଟିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖେଳାଳି କିଛି କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ମୁଁ ଭଲ ଖେଳିବି କି ନାହିଁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ଏହା ପରେ ମୋର ଏକ ଖରାପ ସିରିଜ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ। ସର୍ବଦା ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ଏହା ଏକ ଭଲ ଉପାୟ। ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ଖେଳି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଫେରାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି।”