ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ‘ମୋଟା’ କହୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା ଶାମା ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଖୁବ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି।

ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନଙ୍କର କଲେ ପ୍ରଶଂସା: ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନଆଇ ସହ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା ଶାମା ମହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛି।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ୮୪ ରନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି।”

#WATCH | Delhi: On team India’s victory against Australia in the semi-finals of the ICC Champions Trophy, Congress leader Shama Mohamed says, “I am very happy today that India has won the semi-final match against Australia under the captaincy of Rohit Sharma. I congratulate Virat… pic.twitter.com/UbRi2k3lqs

— ANI (@ANI) March 4, 2025