ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ, ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ସିରିଜ୍ ପୋଛିନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୯୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ
୨-୦ରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୪୦୮ ରନର ବିଶାଳ ବିଜୟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ୫୪୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ୧୪୦ ରନରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କେବଳ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଅର୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୨୦୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସିରିଜରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା କେବେବି ଟେଷ୍ଟ ନହାରିବାର ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ୨-୦ ରେ ପୋଛିନେଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୮୯ ରନ କରିଥିଲା:
ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ (୩୮) ଏବଂ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ (୩୫) ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୮୨ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି ସହିତ ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ।
ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ (୪୯) ଏବଂ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (୪୧) ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୮୪ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଭାରତର ବୋଲରମାନେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପ୍ରଭାବହୀନ ଥିଲେ, ଯାହା ନିମ୍ନ କ୍ରମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାର୍କୋ ଜାନସେନଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ୯୩ ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମୋଟ ୪୮୯ ରନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସେନୁରାନ ମୁଥୁସାମି ସର୍ବାଧିକ ୧୦୯ ରନ କରିଥିଲେ, ଦୁଇଟି ଛକା ଏବଂ ୧୦ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ।
ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ଥିଲା। ମାର୍କୋ ଜାନସେନ ୯୩ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସରେ ସାତଟି ଛକା ମାରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ମିଳିତ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ଥିଲା ୩.୯୪, ୧୧୫ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବୁମରାହ ଏବଂ ସିରାଜ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରନ ସ୍କୋରକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୨୦୧ରେ ଅଲଆଉଟ୍:
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୬୫ ରନର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ।
ହେଲେ, ଭାରତର ମଧ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ରାହୁଲ (୨୨) କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ସେ ମଧ୍ୟ ୫୮ ରନରେ ସାଇମନ ହାର୍ମରଙ୍କ ବଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ୯୫ ରନରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ଥିଲା, ତା’ପରେ ୧୨୨ ରନରେ ସପ୍ତମ ୱିକେଟ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ୨୭ ରନ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ୱିକେଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (୧୫), ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ (୦), ରିଷଭ ପନ୍ତ (୭), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (୬), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ (୧୦) ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ଇନିଂସରେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ଛଅଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାଗୀଦାରୀ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ୨୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଥିଲା।
ସୁନ୍ଦର ୪୮ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୁଲଦୀପ ମାତ୍ର ୧୯ ରନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ୧୩୪ ବଲ୍ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
୫୪୯ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୨୮୮ ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଥିଲା। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ୨୬୦/୫ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୫୪୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା।
ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୯୩ ରନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ୱିକେଟ ସହିତ, ବାଭୁମା ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।