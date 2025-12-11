ପୁଣି ଲଜ୍ଜା… କିନ୍ନରଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଦାନବ ରୂପୀ ମଣିଷ, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଫେରାର!

ମହିଳା କି ନାବାଳିକା ନୁହଁନ୍ତି, ଏବେ କିନ୍ନର ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ।

By Subhasmita Das

ପଞ୍ଜାବ: ପୁଣି ଲଜ୍ଜ୍ୟା… ଏଥର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମହିଳା କିମ୍ୱା ନାବାଳିକା ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିନାହାଁନ୍ତି ଏ ରାକ୍ଷସ ରୂପୀ ପୁରୁଷ। ନିଜ ମନର ଭୋକକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଜାବ ପୁଣିଥରେ ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲୁଧିଆନାରେ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫରିଦାବାଦରେ ରହୁଥିବା ପୀଡିତା ତରନପାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଫରିଦାବାଦ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଲୁଧିଆନା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି।

ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ:

ମହିଳା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲୁଧିଆନାରେ ରହୁଥିଲେ। ତରନପାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁରୁଷରୁ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତାର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତରନପାଲଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୪ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଫେରାଇ ନଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପିଡୀତା।

ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ:

ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତା ଅଭିଯୁକ୍ତର ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡିତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନଗ୍ନ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ।

ତା’ପରେ ସେ ତରନପାଲଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋରେ “ଫୋନ୍ ସେକ୍ସ – ୫୦୦ ଟଙ୍କା” ଏବଂ “ପୂରା ରାତିକୁ – ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା” ଲେଖି ଭାଇରାଲ କଲେ।

