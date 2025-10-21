ଅଭିଶପ୍ତ ଏହି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସ୍ଥାନ, ଏଠାକୁ ଥରେ ଗଲେ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ…
ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଶାଙ୍ଗ୍ରିଲା ଭ୍ୟାଲି… ଯିଏ ଥରେ ଯାଇଛି ଆଉ କେବେ ଫେରି ପାରିନି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ପୃଥିବୀ ଏକ ରହସ୍ୟସର ଗନ୍ତାଘର । ଏଥିରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ଯାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇ ପାରିନାହାଁନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ରହସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ । ଏହି ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କିଏ ବା ନ ଜଣେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାକୁ ମଣିଷ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଫେରେନା। କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ।
ଭାରତର ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍: ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଘାଟୀ । ସେଠାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଯାଇଛି ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିନି । ଶାଙ୍ଗ୍ରିଲା ଘାଟୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଘାଟୀ ତିବ୍ଦତ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଖାସ୍ କରି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଘାଟୀ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଭଳି ଏହି ଘାଟୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ । କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଘାଟୀର ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବା ଭୂତଲୋକ ସହ ରହିଛି ।
ଫେରନ୍ତିନି କେହି: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଏହି ଉପତ୍ୟକାକୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ‘ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଉପତ୍ୟକା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଲୋକକଥା ଅଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । କୁହାଯାଏ ଯେ, ଶାଙ୍ଗ୍ରିଲା ଭ୍ୟାଲି କେହି ଗଲେ ସେଠାରୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ ସମୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁଯାହାଏ ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ତିବ୍ଦତୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ‘କାଳ ବିଜ୍ଞାନ’ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାଙ୍ଗ୍ରିଲା ଭ୍ୟାଲି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।
ହୁଏ ତନ୍ତ୍ରସାଧନା: ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଘାଟୀରେ ସମୟ ବା କାଳର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ପ୍ରାଣ, ମନର ବିଚାର ଶକ୍ତି, ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚେତନା ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।
ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ତନ୍ତ୍ରସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବରମୁଡ଼ା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ।