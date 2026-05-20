ଚନ୍ଦ୍ର-ଶନିଙ୍କ ନବପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗ; ୩ ରାଶିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହ ପଦୋନ୍ନତି

By Jyotirmayee Das

Navpancham Rajyog: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାତି ୧୦ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ନିଜର ସ୍ଵରାଶି ‘କର୍କଟ’ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କର୍ମଫଳଦାତା ଶନିଦେବ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଵାମୀତ୍ଵ ଥିବା ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଏବଂ ଗୁରୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ତଟସ୍ଥ ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ବେଳେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଶନି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଭ ‘ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ’ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଶନି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ କେତେକ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ:

ବୃଷ ରାଶି: ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ଷମତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଧନ ଅର୍ଜନର ଅନେକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହାତକୁ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ-ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।

କର୍କଟ ରାଶି: ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଯୋଗ ଏହି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଠାତ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହ ନୂଆ ବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି।

କନ୍ୟା ରାଶି: ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବମ୍ପର ମୁନାଫା ମିଳିବ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହେବ। ମାତାପିତାଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

