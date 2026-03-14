ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଶନିଦେବ, କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପଡ଼େ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ, ଜାଣନ୍ତୁ ଶନିଦୋଷରୁ କେମିତି ପାଇବେ ମୁକ୍ତି
Shanidev Troubles: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଭଗବାନ ଶନି (ଶନି)ଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଭଗବାନ ଶନି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ବିଚାରକର ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶନିବାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦିନ । ଏହି ଦିନ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପବାସ ପାଳନ କରାଯାଏ।
କୁହାଯାଏ ଯେ, ଯଦି ଭଗବାନ ଶନି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଢ଼େସାତୀ, ଧୈୟ, କିମ୍ବା ଶନି ଦୋଷ (ଶନିଙ୍କ ଦୁଃଖ) ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି । ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତଥାପି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ଉଠେ ଭଗବାନ ଶନି କାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି?
ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏବଂ ବୃହତ ସଂହିତା ପରି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଏବଂ ଶନିବାର ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଶନି ଭଗବାନ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି?
ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି: ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିତାମାତା, ଜେଜେବାପା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେବି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କୃପା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଚିରକାଳ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ ଶନି ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି।
ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି: ଭଗବାନ ଶନି ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ, ଭିକାରୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବମାନନା କରନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି।
ମିଛ ଏବଂ ପ୍ରତାରକ: ଭଗବାନ ଶନି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଯିଏ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି। ସେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି।
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି: ଭଗବାନ ଶନି ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନି ଦୋଷ ଭୋଗ କରନ୍ତି।
ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଏବଂ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି: ଭଗବାନ ଶନି ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୈତିକ ଯୌନ ଆଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ, ଏପରି ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁରୁତର ରୋଗ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଘରୋଇ କଳହର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି।
ଆଳସୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନଙ୍କ ପାଇଁ: ଯେଉଁମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଶନିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର
ଶନିବାର ଦିନ, ଏକ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ତେଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଶନି ଚାଳିଶା ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ଦିନ, ଆପଣ କଳା ଚଣା (ବିରି ଡାଲ), ରାଶି, ଲୁହା କିମ୍ବା ପାଦୁକା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଶାମି ଗଛକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅଶ୍ଵସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାତ ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। “ଓମ୍ ଶାମ୍ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପଚାର।