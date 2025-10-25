କେଉଁ ସମୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଠିକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଶନି

ଶନି ଦେବଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି।

ତେଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶନି ଦେବଙ୍କୁ କର୍ମ ଫଳର ଦାତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

ଶନି ଦେବଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ

ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଶନି ଦେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ମିଳନ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଟାରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ, ଏବଂ ଏହି ସମୟକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହି ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀଘ୍ର ଶନି ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।

ଦିନରେ କାହିଁକି ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ?

ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଦିନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସମୟ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶନି ଦେବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଦିନରେ ଶନି ଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କମ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ।

ତେଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା, ତିଳ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ “ଓମ୍ ଶାନ୍ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ” ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ।

ଶନି ଦେବ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି

ଶନିବାର ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ।

ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ତିଳ ତେଲ ଏବଂ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।

ଫଳ ଏବଂ ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।

ତିଳ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ସହିତ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ।

ପିପଲ ଗଛ ପାଖରେ ଏକ ତେଲ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ।

ଶନି ଦେବଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରନ୍ତୁ।

ପୂଜା ଶେଷରେ ଶନି ଦେବଙ୍କ ଆରତୀ କରନ୍ତୁ।

ପୂଜା ପରେ, କଳା ଉରଦ ଡାଲ ଖିଚଡି ସହିତ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା।

