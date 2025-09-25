3 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରି ଚଳନ; ଥରି ଉଠିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବିଶ୍ବରେ ଦେଖାଯିବ ବିଭ୍ରାଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅକ୍ଟୋବର ୩, ୨୦୨୫ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯:୪୯ ସମୟରେ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରି ରହିବ। ଏହି ଦିନ, ଶନି ବକ୍ରୀ ହୋଇ ମୀନ ରାଶିର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
କାଳ ପୁରୁଷର ନ୍ୟାୟଧିଶ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଶନି କେବେ କୋମଳ ଭାବନାର ଗ୍ରହ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଏହା କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା, କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସମୟର ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗ୍ରହ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦର ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଡିଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ।
ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ବାମୀ: ବୃହସ୍ପତି (ଗୁରୁ)।
ଗୋଚର ସ୍ଥିତି: ଶନି 13 ଜୁଲାଇରୁ 28 ନଭେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ରୀ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ, 3 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଏହା ମୀନ ରାଶିରେ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ 20 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବ।
ବୃହତ୍ସଂହିତାରେ (ବାରହମିହିର) ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଶନି ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ରୋଗ, କ୍ଷମତାରେ ବିଭେଦ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଆମେରିକା, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରୀ ହୋଇ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଘାତ ରାଜନୀତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ଗଠନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଆମେରିକା: 2025 ର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ବିତର୍କ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ କିମ୍ବା ଧ୍ରୁବୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶନିଙ୍କ ଗୋଚର କ୍ଷମତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବ।
ଭାରତ: ସଂସଦ ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ଅସ୍ଥିରତା। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ସମୟ ସୁଧାରବାଦୀ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ଚୀନ୍: ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଏହାର ଆକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱ ବିବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସାମୁଦ୍ରିକ ନୀତି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ, ଏବଂ ଚୀନ୍ କଠୋର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଶନିଙ୍କ ଗୋଚର ସର୍ବଦା ଅର୍ଥନୀତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ କଠୋରତା ଆଣିଥାଏ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ପାଦନ, ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଠୋରତାକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ସମାଜ ଏବଂ ଧର୍ମ
ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରକୃତି ମୌଳିକ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାରତରେ ମଜବୁତ ହେବ। ତଥାପି, ଠକ ବାବା ଏବଂ ଠକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ। ଶନି କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସଚେତନତା ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହା ଧର୍ମ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ସମୟ ହେବ।
ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ!
ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଜଳ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଉଭୟ ସହିତ ଜଡିତ। ତେଣୁ, ଶନି ବନ୍ୟା ଏବଂ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ସୁନାମୀ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।
ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଚର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଶନିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ।
ଭାରତ ଉପରେ ରାଜନୀତିରୁ ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବ
ସଂସଦ ଏବଂ ମେଣ୍ଟରେ ଅସ୍ଥିରତା। ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରିବେ। ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ କୃଷି ନୀତିରେ ସଂସ୍କାର।
କପଟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ISRO ଏବଂ DRDO ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରମୁଖ ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଜଳ-ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଯିବ।
ଶନି ଗ୍ରହର ଏହି ଗୋଚର କେବଳ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟର ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା ଆମେରିକା, ଚୀନ୍, ଭାରତ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ। ଏହି ଗୋଚରର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ: କେବଳ ସତ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ। ବାକି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 3 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ରାତି କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ।