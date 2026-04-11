୧୩ ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଜୟନ୍ତୀରେ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ, ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ

By Jyotirmayee Das

Shani Jayanti: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ୧୬ ମଇରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନକୁ ଶନି ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ଶନୈଶ୍ଚରି ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ ଶନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ, ଏହି ଅବସର ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଶନି ଜୟନ୍ତୀରେ ଏକ ବିରଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂଯୋଜନ ଘଟୁଛି।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଶନିବାର ପଡୁଥିବାରୁ, ଏହା ‘ଶନୈଶ୍ଚରି ଅମାବାସ୍ୟା’ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ସଂଯୋଜନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଶନି ଜୟନ୍ତୀରେ ଏପରି ଏକ ମହାନ ସଂଯୋଜନ ଘଟୁଛି। ଶନି ଜୟନ୍ତୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ବିରଳ ସଂଯୋଜନ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।

ବୃଷ: ଭଗବାନ ଶନି ବୃଷ ରାଶି ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶାଜନକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।

ମିଥୁନ: ଶନି ଜୟନ୍ତୀରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ବେତନଭୋଗୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।

ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ଶନି ଅନୁକୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବିଦେଶରୁ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ପରିବେଶ ବିରାଜମାନ କରିବ।

ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କୃପା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ।

କୁମ୍ଭ: ଭଗବାନ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶାସକ ଦେବତା। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ପରେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅପାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଚାକିରି ଖୋଜିବାର ଶେଷ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

