ଆଜି ଏହି ୩ଟି ରାଶି ଉପରେ ବର୍ଷିବ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି!
ଆଜି ଶନି ଜୟନ୍ତୀ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏବଂ ଆଜି ଶନିବାର। ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ୧:୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ସ୍ନାନ, ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ। ଏହା ସହିତ, ଆଜି ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ଉପବାସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଜି ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ କିଭଳି କଟିବ।
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରିସର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଚାକିରିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପ୍ରବେଶ କରିବ।ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।
କର୍କଟ : ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମାପ୍ତ କରି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ଆୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ସିଂହ :ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ରଖିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଋଣ ଛାଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ; ସଫଳତାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କନ୍ୟା : ଆଜି ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସର ଉନ୍ନତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଘରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା : ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୂଚନା ମିଳିବ ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଏକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ଅବସର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଖଦ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବାର କାରଣ ଦେବେ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସହଜରେ ଏକ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ; ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।