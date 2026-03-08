ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ; ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଧନ ବର୍ଷା; ମିଳିବ ପୁଳା ପୁଳା ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭରିଯିବ!
Lucky zodiac: ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ, ୪ ରାଶି ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ...
ମକର ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ ଆଣିବ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ । ଏହା ୪ ରାଶି ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ।
ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୩୩ ସୁଦ୍ଧା, ମକର ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ପରସ୍ପରଠାରୁ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ଦୂରତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଏହି କୋଣୀୟ ଦୂରତାରେ ଆସନ୍ତି, ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ।
ମଙ୍ଗଳ ସାହସ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତାର ପ୍ରତୀକ, ଯେତେବେଳେ ଶନି ଶୃଙ୍ଖଳା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଗ ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ସମନ୍ୱୟ ଅନେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ମହାନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହି ସମୟ ବିଶେଷକରି ଚାରୋଟି ରାଶି ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ।
କର୍କଟ ରାଶି: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଯୋଜନା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଓ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ମଜବୁତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଓ ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ସିଂହ ରାଶି: ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ସୂଚାଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବ। ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସୃଜନଶୀଳ ଓ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ।
ତୁଳା ରାଶି: ଏହି ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ନିବେଶ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଓ ଧର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ।
ମକର ରାଶି: ଶନି-ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଓ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ ଓ ନିବେଶ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ସାହସ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ନୂଆ ସହଭାଗୀତା କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)