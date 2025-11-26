Shani Margi: 3 ରାଶିଙ୍କ ପୂରଣ ହେବ ସବୁ ଇଚ୍ଛା; ଅକସ୍ମାତ ଧନ ଲାଭ, ପାଦ ଛୁଇଁବ ସଫଳତା

ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ 3 ରାଶିଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇମ ଆରମ୍ଭ । ଅଚାନକ ମିଳିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନି ନିଜର ସିଧା ଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ପରେ ନଭେମ୍ବର 28 ରେ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ସିଧା ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଅନେକ ରାଶି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ତଥାପି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେହି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଶନି ରୂପା ପାଦରେ ଚଳନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

କର୍କଟ ରାଶି

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

December Predictions: ଗ୍ରହଙ୍କ…

Gratuity Rules: ୧୧ ମାସ ଚାକିରି ପରେ…

ଶନିଙ୍କ ସିଧା ଚଳନ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେହି ସମୟରେ, ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ବିବାଦରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।

ବିଛା ରାଶି

ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛା ରାଶିରେ ରୂପା ପାଦରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି

ଶନିଙ୍କ ରୂପା ପାଦର ପ୍ରଭାବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ରୂପା ପାଦରେ ଗତି କରିବେ। ଫଳରେ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ​​ହେବ, ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ସଫଳତା ସହଜରେ ମିଳିବ।

ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ।

ଶନି ଗ୍ରହ ରୂପା ଆଧାର କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ?

ଶନିଙ୍କ ଗୋଚର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶନିର ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ କିମ୍ବା ନବମ ଘରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶନି ରୂପା ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶନି ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୫ ରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶନି କର୍କଟ, ବିଛା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ତାଙ୍କର ରୂପା ଆଧାରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

December Predictions: ଗ୍ରହଙ୍କ…

Gratuity Rules: ୧୧ ମାସ ଚାକିରି ପରେ…

ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ…

ଟ୍ରେନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍…

1 of 27,029