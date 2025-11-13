Shani Margi 2025: ହଟିବ ମହାଦଶା; 28 ନଭେମ୍ବରରୁ ସୁଧୁରିବ 2 ରାଶିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଶନି ମାର୍ଗୀ ଯୋଗୁଁ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ, ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା
ହଟିବ ଶନିଦଶା । 28 ନଭେମ୍ବରରୁ 2 ରାଶିଙ୍କ ସୁଧୁରିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟା ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 28 ପରେ ଶନି ତାଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶନିଙ୍କ ମାର୍ଗୀ ଗତି ସମସ୍ତ ରାଶିର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। କିଛି ରାଶି ପାଇଁ, ଶନିଙ୍କ ମାର୍ଗୀ ଗତି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ରାଶି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଶନିଙ୍କ ମାର୍ଗୀ ଗତି ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ।
ବୃଷ
ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଏହି ରାଶିର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ମାର୍ଗୀ ଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ
ଶନିଙ୍କ ମାର୍ଗୀ ଗତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶାସକ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ ମାର୍ଗୀ ଗତି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶନିଙ୍କ ମାର୍ଗୀ ଗତି ପରେ, କିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛିତ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।