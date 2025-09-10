Shani Gochar 2025: ୩ ରାଶି ଉପରେ ଶନିଙ୍କ କୃପା ! ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ସହ ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ମିଳିବ ଲାଭ …
ଶନି ଦେବ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କର୍ମର ଦେବତା, ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ତିନିଟି ରାଶି ଉପରେ ୨୦୨୫ ମସିହାର ଶନି ମାର୍ଗୀର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶନି ଦେବ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କର୍ମର ଦେବତା, ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଶନି ପ୍ରାୟ ୩୦ବର୍ଷ ପରେ ବୃହସ୍ପତି, ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଶିରେ ରହିବେ। ଶନିଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଗତିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ।
ଏବେ ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶନି ଦେବ। ୩୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବିରଳ ଗ୍ରହ ଚଳନକୁ ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ସମୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୮ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ରୀ ରହିବେ ଶନି ।ଏହି ଶନି ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଯେତେବେଳେ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ଦୋଷ’ର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶନି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ତିନିଟି ରାଶି ଉପରେ ୨୦୨୫ ମସିହାର ଶନି ମାର୍ଗୀର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ
ମିଥୁନ ରାଶିଫଳ: ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ହେତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ, ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇପାରେ।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ।ଶନି ମାର୍ଗୀର ପ୍ରଭାବରୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶିଫଳ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶନି ମାର୍ଗୀର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଶନି ଦେବ ନିଜେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର କର୍ତ୍ତା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଶନି ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ମାର୍ଗୀ ହେବେ, ଯାହାକୁ ଧନ ଏବଂ ବାଣୀର ଘର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନି ସାଡେ ସତୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇପାରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର , ଯୋଗାଯୋଗ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ସହିତ ଜଡିତ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇପାରିବେ ଏହାସହ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ବୃଷ ରାଶିଫଳ:ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଶନି ଦେବ ଏହି ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଘର ହେଉଛି ଆୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଘର। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିପାରେ।
ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହିତ, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଶନି ମାର୍ଗି ସମୟରେ କ’ଣ କରିବେ?
ଶନି ମାର୍ଗୀ ସମୟରେ, ଶନି ଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହିତ,ଶନି ଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରାଶି କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶନି ଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସୋରିଷ ତେଲ।
ଏହି ସମୟରେ, କଳା ପୋଷାକ, ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ଲୁହା ଜିନିଷ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ।
ଶନି ଦୋଷ କିମ୍ବା ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହାକୁ ପାଠ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଶନି ଦେବଙ୍କ ବାହନ କାଉ, ଏହି ସମୟରେ କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ।
Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।