27 ବର୍ଷ ପରେ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ: 3 ରାଶିଙ୍କ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ କଳା ବାଦଲ

ପ୍ରାୟ 27 ବର୍ଷ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 3ରୁ ଶନି ତାଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ଗୋଚର ଏହି 3 ରାଶିର ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆଣିପାରେ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅକ୍ଟୋବର 3, 2025 ରେ ଶନି ତାଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ଛାଡିବା ପରେ, ପ୍ରାୟ 27 ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ରାଶିର ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆଣିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରାଶି ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେମାନେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ।

ମେଷ

ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ରାଶିର କିଛି ଲୋକ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ, ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ICC T20I Ranking: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ…

ଭାରତ-ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ କେବେ…

କନ୍ୟା

ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ। ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ କିଛି କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ।

ମୀନ

ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସତର୍କତାର ସହିତ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତେବେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ।

You might also like More from author
More Stories

ICC T20I Ranking: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ…

ଭାରତ-ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ କେବେ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା ! ଟାରିଫ୍ ବିବାଦ…

କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଆକ୍ଟର…

1 of 27,885