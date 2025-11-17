Shani Shukra Yuti 2026: 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶୁକ୍ର-ଶନିଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ, 3 ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ହେବେ ମାଲାମାଲ୍

30 ବର୍ଷ ପରେ ଶୁକ୍ର-ଶନିଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ। 3 ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ ।

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: 2026 ରେ, ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି-ଶୁକ୍ର ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସଂଯୋଗ 30 ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଥିବା ଏହି ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିନୋଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ: ବୃଷ, ମକର ଏବଂ ମୀନ। ଏହି ରାଶି ଥିବା ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା, କ୍ୟାରିଅର, ନିବେଶ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଶନି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ କର୍ମର ଫଳକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଧନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଳାସକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଣେ।

30 ବର୍ଷ ପରେ 2026 ରେ ଏକ ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ

ଜ୍ୟୋତିଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, 2026 ରେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ମୀନ ରାଶିରେ ଘଟିବ। ଏହି ସଂଯୋଗ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶନି କର୍ମ ଏବଂ ଅନୁଶାସନର କାରକ ଅଟନ୍ତି ।  ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଧନ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ, ସଫଳତା ଏବଂ ଭୌତିକ ସମୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗର ପ୍ରଭାବ

ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି: ଯଥା ବୃଷ, ମକର ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।

ବୃଷ: କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଧନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି

ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରମୁଖ କାରବାର, ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନୂତନ ନିବେଶ ଶୁଭ ହେବ। କଳା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ମକର: ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ

୨୦୨୬ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଲାଭ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଗନ୍ତରେ ଅଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ, ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ମୀନ: ସହଭାଗୀତା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ମଜଭୁତ ହେବ

ମୀନରେ ଘଟୁଥିବା ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ରାଶି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିରତା, ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

