ଆଜିଠୁ ଓଲଟା ଚାଲିବେ ଶନି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଘୋର୍ ବିପତ୍ତି, ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ
ଆଜିଠୁ ଓଲଟା ଚାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ କର୍ମଫଳଦାତା ଶନି, ୧୨ ରାଶି ଉପରେ କେମିତି ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଅପରାହ୍ନ ୧:୫୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତା‘ପରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ। ରାତି ୧୦:୦୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୧୦:୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ଏହାସହିତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧:୨୫ ରେ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ବକ୍ରୀ (ଓଲଟା ଚାଲ) ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଶନିଙ୍କ ଓଲଟା ଚାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୧ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ୩୦ ଜୁଲାଇରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମତରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶନିଙ୍କ ଏହି ଓଲଟା ଚଳନ ୪ଟି ରାଶି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ଶନିଙ୍କ ଚଳନ ବଦଳିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ରାଶିଗୁଡ଼ିକର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ।
ମେଷ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ବୋଝ ବଢ଼ିପାରେ। ବକ୍ରୀ ଶନି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦାବି କରିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଜଲ୍ଦିବାଜିରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାମରେ ହଠାତ୍ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ ନିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ ସାଝେଦାରୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂଆ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସିଂହ ରାଶି: ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରୀ ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଚାକିରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି: ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଘର-ପରିବାରରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଧିକ ଉତ୍ସାହରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଧନୁ ରାଶି: ଧନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ସଞ୍ଚିତ ଧନର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ନିବେଶ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କଟୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।
ମକର ରାଶି: ମକର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଶନିଦେବ। ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରୀ ଚାଲ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ମନ୍ଥରତା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଳସୁଆମିକୁ ନିଜ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ। ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାମରେ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅନିଦ୍ରା କିମ୍ବା ଆଖିରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରାତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ।
ମୀନ ରାଶି: ଶନିଦେବଙ୍କ ବକ୍ରୀ ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ସାଧନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ମିଳିବାରେ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ବିଶେଷ ଉପାୟ: ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରୀ ପ୍ରଭାବକୁ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ରାଶି ଅନୁସାରେ ରାଶିତେଲ (ସୋରିଷ ତେଲ) ର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ଖସା, ଛାତା କିମ୍ବା ଜୋତା-ଚପଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ।