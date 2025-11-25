Lucky Zodiac: ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ; ହଠାତ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ୩ ରାଶିଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରିବେ ଶନି ଦେବ!
୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ତିନିଥର ଗୋଚର କରିବେ । ଯାହା ୩ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଘଟଣା ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଦିଗ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ, ଶନି ତିନି ଥର ତାଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ।
ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଦାତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ୨୦୨୬ ବର୍ଷଟି ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ, ଦଣ୍ଡଦାତା ଶନି ଦେବ ତିନି ଥର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ।
ଶନିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ, ମୀନ ରାଶିରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଭ୍ରମଣ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଓ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୀନ ରାଶିରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛି, ଯାହା ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଶି ଉପରେ ବହୁତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ କେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ।
କର୍କଟ ରାଶି: କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଲାଭର ବର୍ଷ ହେବ। ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। କେବଳ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି: ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଶନି ଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ପଦୋନ୍ନତିର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ହେବ। ତଥାପି, ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ମସିହା ବିବାହ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ମୀନ ରାଶି: ଏହି ବର୍ଷ ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ତିନିଥର ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ।
ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିବେଶ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆଣିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କମ କରିବା ଉଚିତ।