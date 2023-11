ଶଙ୍କର ନେତ୍ରାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏସଏସ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ପରଲୋକ: ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶଙ୍କର ନେତ୍ରାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡାକ୍ତର ଏସଏସ ବଦ୍ରିନାଥ ଆଉ ନାହାନ୍ତି । ୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଶଙ୍କର ନେତ୍ରାଳୟ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଚାରିଟେବଲ ଆଖି ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା । ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ବଦ୍ରିନାଥ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ । ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ବଦ୍ରିନାଥ ୧୯୪୦ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୨୪ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ମାଡ୍ରାସ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ୧୯୬୩ ଓ ୧୯୬୮ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗ୍ରାସଲାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ୟୁନିଭରସିଟି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ସ୍କୁଲ ଓ ବ୍ରୁକଲିନ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଇୟର ଇନଫର୍ମରୀରେ ଆଖି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଢ଼ିଥିଲେ । ଆମେରିକାରେ ଡା. ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରେ ୧୯୭୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦ୍ରିନାଥ ମାସାଚୁସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଡ ଇୟର ଇନଫର୍ମରୀ, ବୋଷ୍ଟନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଏକସଙ୍ଗେ ରୟାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ସର୍ଜନ୍ସ (କାନାଡ଼ା)ର ଫେଲୋ ଓ ନେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେରିକୀୟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ।

୧୯୭୦ରେ ବଦ୍ରିନାଥ ପରିବା ସହ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ । ୬ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅଡ୍ୟାରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଏଚଏମରେ ନେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭିଟ୍ରୋରେଟିନଲ ସର୍ଜରୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିଲେ । ୧୯୭୮ରେ ବଦ୍ରିନାଥ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ ଶଙ୍କର ନେତ୍ରାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ ଅଣଲାଭକାରୀ ନେତ୍ର ସଂଗଠନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

Deeply saddened by the passing of Dr. SS Badrinath Ji, a visionary, expert in ophthalmology and founder of Sankara Nethralaya. His contributions to eye care and his relentless service to society have left an indelible mark. His work will continue to inspire generations.…

