WhatsAppରେ ଆସୁଛି ଚମତ୍କାର ଫିଚର, Instagram ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: WhatsApp ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନୂଆ ଫିଚର ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଏବେ କମ୍ପାନୀ Android ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ Motion Photo ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପଡେଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି । ଫିଚର ଟ୍ରାକର WABetaInfo ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା WhatsApp ବିଟା ସଂସ୍କରଣ 2.25.22.29 ରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେବଳ କିଛି ବିଟା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।
Motion Photo ଫିଚର କ’ଣ- Motion Photo ଏକ କ୍ୟାମେରା ଫିଚର ଯେଉଁଥିରେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ, କେବଳ ଚିତ୍ରରେ ଗତିବିଧି କଏଦ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ, ଯାହା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଅନୁଭବ କରାଏ। Samsung ର Motion Photos ଏବଂ Google Pixel ର Top Shot ଭଳି ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଚର ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କିପରି କାମ କରିବ- ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର୍ସ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଏକ ଫଟୋ ଚୟନ କରିବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଏକ ନୂତନ ଆଇକନ୍ ଦେଖାଯିବ । ଏହି ଆଇକନ୍ରେ ଏକ ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ରହିବ । ଏଥିରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେହି ଫଟୋକୁ ମୋସନ୍ ଫଟୋ ଭାବରେ ପଠାଇପାରିବେ । ପଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋରେ କେବଳ ଗତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ- ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋସନ୍ ଫଟୋ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଏହି ଫିଚରଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ମୋସନ୍ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ ପଠାଯାଇଥିବା ମୋସନ୍ ଫଟୋ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଆସିବ ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍- ମୋସନ୍ ଫଟୋ ବ୍ୟତୀତ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଏହା ଅଧୀନରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବଦଳରେ ୟୁଜରନେମ୍ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ଏହା ଚାଟିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ମୋସନ୍ ଫଟୋ ଫିଚରଟି କେବଳ ଫଟୋ ସେୟାରିଂକୁ ମଜାଦାର କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ମୃତିକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସେହି ସମୟରେ, ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚର୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସେୟାର କରିବାର ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ ଦେବ ।